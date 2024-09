Fedez, arriva la risposta tagliente a Tony Effe

Non tarda ad arrivare la risposta di Fedez alle barre di Tony Effe. Dopo circa un giorno dalle parole del rapper, il cantante milanese tiene con il fiato sospeso i fan attraverso delle stories su Instagram. È proprio in queste immagini riprese che si intravede la stesura della canzone sulle note del telefono. Ciò che colpisce in queste foto dalla durata di 24 ore è una figura femminile. Di chi si tratta?

Ce lo rivela qualche ora dopo nel video pubblicato su YouTube. È Taylor Mega, ex di Tony Effe. Un vero e proprio schiaffo in faccia per il rapper, che in alcune interviste ha definito la modella come colei che ha amato di più.

Questo però non è stato l’unico colpo inferto ai danni di Tony. Il titolo della canzone “L’infanzia difficile di un benestante” allude alle sue origini, non provenienti dalla strada, come per la maggior parte dei suoi colleghi.

Fedez, che si definisce ironicamente nel testo suo padre, riprende punto per punto quanto detto da Tony nel suo attacco. In risposta alle rime su Chiara Ferragni, l’ex marito dice “Scrivevi a mia moglie mentre mi abbracciavi, quelli come te io li chiamo infami”. Insomma parole dure, che non lasciano via di scampo. Fedez non ha paura a fare nomi e cognomi. Cita anche l’ex storico della nuova fidanzata del trapper romano, l’influencer Giulia De Lellis, dicendo “Andavi a calcetto con Damante nel ruolo di infame non di attaccante”.

Sono tante le allusioni al passato di Tony, ai suoi modi violenti e a quanto si evince dalle parole della canzone, anche razzisti. Tutti si aspettano una risposta dal rapper che ha iniziato il dissing, arriverà?