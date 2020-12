Fedez, arriva la segnalazione di Selvaggia Lucarelli: “A Sanremo si va quando le cose non vanno bene”

A stupire tutti con la sua partecipazione di Sanremo 2021 è Fedez, all’anagrafe Federico Lucia. Per il rapper infatti questa sarebbe la sua prima volta sull’ambito e famosissimo palco dell’Ariston. C’è stato chi ha avuto da ridire riguardo questa partecipazione. Si tratta di Selvaggia Lucarelli, conosciuta per la sua schiettezza e ironia, ha nuovamente parlato dell’artista. Questa volta la giornalista ha voluto attaccare Federico con una frase che lui stesso aveva detto in passato proprio contro il Festival.

LA DICHIARAZIONE PASSATA – Nonostante siano passate poche ore dall’uscita della lista dei 26 BIG in gara, non sono affatto mancate le polemiche. Dopo il caos scaturito dall’assenza di Morgan, non è affatto passato inosservata la presenza di Fedez.

Dopo anni dalla loro ultima collaborazione, precisamente dal 2013, l’ex giudice di X-Factor salirà sul palco dell’Ariston insieme a Francesca Michelin. I due avevano infatti duettato in Cigno Nero, riuscendo a riscuotere un gran successo. Ora i due sembrano pronti a tornare alla ribalta, ma c’è chi non vede affatto di buon occhio la presenza di Federico.

Già nei giorni scorsi la Lucarelli ha mostrato il suo disappunto per l’ultimo atto di beneficenza fatto dal cantante, etichettando il tutto come ‘esibizionismo’. Questa volta la giornalista ha voluto usare delle parole pronunciate proprio dal rapper, dichiarazioni fatte in passato. Durante la presentazione di Comunisti col Rolex, progetto fatto insieme a J-Ax, su una possibile partecipazione alla karmesse, Fedez aveva replicato:

“No, forse è brutto dirlo: ma a Sanremo si va quando le cose non vanno bene, dispiace ma discograficamente è così”.