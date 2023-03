Fedez assente alla presentazione di “Lol 3”

Oggi si è svolta la conferenza stampa per la presentazione di Lol 3, che sarà disponibile sulla piattaforma di streaming Amazon Prime. Il padrone di casa Fedez in quest’occasione era assente e questo ha provocato non pochi allarmismi.

In tanti si chiedono dove sia finito Fedez, il quale dopo Sanremo è sparito dai social. Prima pare ci sia stata la crisi la moglie Chiara Ferragni, poi è comparso balbettando sui social con un video in cui afferma “”Scusate per le balbuzie, ma è un problema che ho da un po’ di tempo, ci metto un po’ di tempo per formulare una frase”.

Tutto ciò ha creato scompiglio facendo preoccupare i suoi fan e non solo per il suo stato di salute. In questo periodo di crisi per il cantante è apparsa poi la foto sui social di Chiara Ferragni insieme a lui che ha sancito la fine della crisi. La foto, infatti, ritraeva le mani dei due coniugi unite, immagine che ha fatto tacere i gossip sulla possibile separazione dei due.

Ma in questa storia si aggiunge, seppure in maniera indiretta, una frase della mamma di Fedez. Annamaria Berrinzaghi madre e manager ufficiale del cantante su Instagram ha scritto: “L’ignoranza e l’invidia sono il male del mondo”.

Queste parole non hanno lasciato il mondo del web indifferente e sono diventate virali, secondo molti sono riferite proprio Fedez e al momento di difficoltà che sta vivendo, resta il dubbio se sia effettivamente così.