Fedez, assente sui social: c’è chi accusa la Ferragni per questo

Dopo i rumors che lo vedevano in crisi con Chiara Ferragni, Fedez è finito nuovamente al centro del web. Sempre attivo sui social, a preoccupare i fan è la sua assenza su Instagram. A cosa è dovuto questo silenzio? C’è chi accusa la moglie di questa inattività.

ASSENTE SUI SOCIAL – Solo un paio di giorni fa i Ferragnez erano finiti al centro dei riflettori per via di una presunta crisi di coppia. Alcuni comportamenti sui social, come l’assenza della fede al dito di Federico e il fatto che quest’ultimo abbia smesso di seguire alcuni amici di Chiara, ha portato molti a pensare ad una crisi.

A smentire la voce è stata proprio la coppia, mostrandosi insieme su Instagram. Sul social, infatti, Chiara e il marito hanno voluto condividere uno scatto che vede le loro mani intrecciate. Smentita quindi una possibile crisi, ad allarmare gli utenti è l’inattività dell’artista.

Come la Ferragni, anche l’ex giudice di X-Factor si mostra molto attivo sui social. Da qualche giorno, però, sul profilo dell’artista è calato il silenzio. Sebbene l’imprenditrice digitale abbia mostrato il marito nelle sue IG Stories, c’è chi ha iniziato ad accusare proprio lei di tale assenza.

Data l’uscita insieme ai figli Leone e Vittoria, Chiara ha deciso di condividere qualche scatto con i follower. In alcune foto è presente anche Fedez, ma questo non è bastato ad alcuni fan. Una ragazza su twitter ha ammesso di amare l’influencer, ma: “il fatto che continui a pubblicare storie inquadrando Fede palesemente in down solo per tranquillizzare chi urla alla crisi non lo trovo giusto”. Se attualmente i motivi di questa inattività rimangono un mistero, è certo che a breve i Ferragnez spiegheranno a cos’è dovuto tutto ciò.