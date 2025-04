Fedez, avvisato a cena insieme a Clara: cosa c’è dietro a questo incontro?

A finire nuovamente nel mirino del gossip, dopo qualche settimana di silenzio, è stato Fedez. Recentemente, il rapper di Rozzano è stato avvistato a cena insieme a Clara Soccini, attrice di Mare Fuori e giovane cantautrice. Cosa c’è dietro a questo incontro?

COSA C’È DIETRO QUESTI INCONTRO? – Nell’ultimo numero del settimanale Chi, sono stati pubblicati alcuni scatti che ritraggono Federico a cena con Clara in un ristorante a Milano. Entrambi hanno preso parte all’ultima edizione del Festival di Sanremo, proprio in questa occasione potrebbe essere nata un’amicizia tra i due.

Sebbene il rapper di Rozzano, dopo la separazione con Chiara Ferragni, sia stato spesso protagonista della cronaca rosa per via di svariati flirt, non sarebbe il caso dell’attrice. A cena, insieme ai due protagonisti del gossip, c’erano Eleonora, l’assistente di Fedez, e altri due amici. Il gruppo, come mostrato dal settimanale, avrebbe proseguito la serata all’Armani Privè.

Stando ad alcuni indizi emersi negli ultimi tempi, i due potrebbero aver in programma una collaborazione per un nuovo brano musicale. Come dimostrato con la sua partecipazione al Festival di Sanremo, l’ex volto di X-Factor sta riprendendo in mano la sua carriera nel campo della musica.

A confermare questa teoria è pure uno scatto che il rapper ha pubblicato nei mesi scorsi nelle sue IG Stories. Nell’immagine in questione si vedeva Federico di spalle nello studio di registrazione in compagnia di una cantante misteriosa di cui non aveva voluto svelare l’identità. L’artista in questione, quindi, potrebbe essere proprio la Soccini.