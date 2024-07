Fedez, avvistato in dolce compagnia: paparazzato insieme a Taylor Mega

Il gossip non sembra affatto placarsi con i Ferragnez. Nelle ultime ore, infatti, a far discutere è stata la paparazzata del settimanale Chi che mostra Fedez in dolce compagnia. Al fianco del rapper, però, ci sarebbe Taylor Mega.

IN DOLCE COMPAGNIA – Solo un mese fa, dopo la conferma ufficiale della fine del suo matrimonio, Chiara Ferragni era stata avvistata al fianco di Tony Effe. Ovviamente non sono mancati i rumors su un loro possibile flirt, smentito prontamente dall’imprenditrice digitale. Ad oggi, infatti, sembrerebbe che il rapper abbia in corso un flirt con Giulia De Lellis.

Dal canto suo, nei giorni scorsi Fedez è stato avvistato in compagnia di Taylor Mega, chiacchierata ex di Effe. Il settimanale di Alfonso Signorini, infatti, ha paparazzato Federico in compagnia dell’influencer durante una serata trascorsa insieme a Leonardo Maria Del Vecchio e della sua compagna Jessica Michel Serfaty.

Le due coppie, dopo aver trascorso la serata a Casa Cipri, si sarebbero poi diretti a casa dell’imprenditore. Da quanto riportato da IsaeChia, nell’ultimo numero di Chi si legge:

“Il rapper esce da Casa Cipriani con Del Vecchio, che è anche suo socio nell’avventura commerciale di una bibita hard seltzer in lattina. Qualche settimana fa l’erede del fondatore di Luxottica lo aveva ospitato insieme con i figli Leone e Vittoria al bagno Franco Mare di Pietrasanta. Visto che la Ferragni si trovava con gli amici pochi chilometri più in là, a Forte dei Marmi. Anche questa volta è Del Vecchio a ospitare Fedez e compagnia. I quattro, una volta usciti nel cuore della notte dall’esclusivo boutique hotel dove sono di casa, si dirigono in macchina verso l’abitazione dell’imprenditore. L’atmosfera sembra divertita e rilassata, come lo era quella dell’uscita di Chiara con le amiche e Tony Effe”.

Già nei giorni scorsi si era parlato di un presunto flirt tra Federico e l’erede di Luxottica che aveva spinto la Ferragni a bloccare la ragazza su Instagram. Inoltre, si è ipotizzato che la vicinanza tra Chiara e Tony sia stata una ripicca nei confronti dell’ex marito dopo i suoi apprezzamenti verso Taylor.