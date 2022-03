Fedez: che cos’è la demielinizzazione, la malattia di cui soffre il rapper?

Nei giorni scorsi a lasciare attoniti gli utenti del web è stata la confessione di Fedez. Dopo un breve periodo di silenzio, il rapper è tornato sui social ed ha parlato dei suoi problemi di salute. Ma di cosa soffre l’artista?

COS’È LA DEMIELINIZZAZIONE? – Il silenzio del rapper ha portato in molti a chiedersi a cosa fosse dovuto, facendo inevitabilmente nascere dei rumors. A smentire quanto nato sui social è stato lo stesso Fedez che, in una serie di IG Stories, ha rivelato:

“Purtroppo mi è stato trovato un problema di salute, per fortuna con grande tempismo, ma che comporta un percorso importante che dovrò fare e che non mi sento di raccontare. Non ora, non in questo momento in cui mi sento di stringermi alla mia famiglia e ai miei figli e che mi sentirò di raccontare in futuro”.

Sebbene il marito di Chiara Ferragni non sia sceso nel dettaglio, in molti hanno ripescato un’intervista che il ragazzo ha fatto nel 2019 sul Nove. In quell’occasione Federico ha rivelato che dopo una risonanza magnetica, ha scoperto di avere una patologia demielinizzante.

Come riporta il Corriere, la demielinizzazione è un processo patologico che causa la scomparsa delle guaine mieliniche delle fibre nervose e la proliferazione reattiva delle cellule della nevroglia, un tessuto che si trova all’interno dell’encefalo e del midollo spinale.

Alcuni disturbi che causano la demielinizzazione colpiscono il sistema nervoso centrale. Questo processo può essere una conseguenza di ictus, disturbi metabolici, malattie infettive. Il disturbo più frequente è però la sclerosi multipla che può portare a problemi nella deambulazione tanto da causare, nei casi più gravi, paralisi.

Ed è per questo che in molti hanno subito iniziato ad ipotizzare che Fedez abbia la sclerosi multipla. In questo difficile e duro periodo, però, il rapper non è solo. Al suo fianco, come dimostrato anche dal commovente post su Instagram, c’è la moglie Chiara Ferragni e tutta la sua famiglia.