Fedez e Chiara Ferragni, beccati insieme in compagnia della nuova compagna di lui: i dettagli

Recentemente, Chiara Ferragni e Fedez hanno trascorso del tempo insieme. Con loro, però, c’era anche una terza persona: la nuova compagna del cantante, Giulia Honegger. Il piacevole incontro è avvenuto alla festa del piccolo Leone, che lo scorso 19 Marzo ha compito 8 anni.

La presenza della fidanzata del rapper ha destato molto scalpore. Sebbene nessuno dei due abbia confermato o smentito la voce pubblicamente, fonti certe hanno rivelato che la giovane donna sia in attesa. L’influencer non avrebbe reagito negativamente alla notizia, come testimonia anche il fatto che Giulia fosse al compleanno.

Ormai, non si fa che parlare d’altro. A confermare l’indiscrezione è stata anche la rivista”Chi”. Secondo quanto riportato dal giornale di cronaca rosa, Fedez avrebbe informato personalmente la Ferragni dell’arrivo di suo figlio. L’imprenditrice digitale, dal suo canto, si sarebbe mostrata favorevole a far sì che il bambino o la bambina cresca in buoni rapporti con Leone e Vittoria.

Anche Chiara è andata avanti con la sua vita. La nota blogger, da qualche tempo, ha iniziato una nuova frequentazione con José Hernandez. Non si tratterebbe di un semplice flirt. Anzi, la Ferragni avrebbe già presentato il manager colombiano alla sua famiglia. È stato, infatti, invitato anche al compleanno di Francesca, sorella dell’influencer.

Nonostante il triste epilogo del loro matrimonio, sembra che Chiara e Fedez stiano facendo di tutto per cercare di far crescere i loro figli in un ambiente sano. I due, infatti, pian piano si sono lasciati l’astio alle spalle. Le loro vite continuano. Fedez, dopo una serie di toccate e fuga, ha trovato la sua pace nella braccia della Honegger. Per l’imprenditrice, invece, riaprire le porte del suo cuore è stato più difficile. Dopo la fine della relazione con Tronchetti Provera, sembra che anche per Chiara sia tornato il sereno, grazie a Hernandez.