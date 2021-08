Litigio a bordo dello yacht tra Fedez e Chiara Ferragni: le foto della litigata

Nessun amore è al riparo dai litigi. Tuttavia, nel mondo “platinato” dei social e di instagram, eravamo abituati a vederli sempre d’accordo: stiamo parlando della coppia formata tra Fedez e Chiara Ferragni (i “Ferragnez”), il matrimonio più “social” d’Italia.

Ebbene, secondo quanto raccolto e fotografo da Chi, anche tra loro sembra esserci stata un po’ di maretta (CLICCA QUI PER VEDERE LE FOTO IN ESCLUSIVA DEL LITIGIO). In particolare, la discussione tra il cantante e l’imprenditrice digitale sarebbe avvenuta a bordo dello yacht di proprietà del noto imprenditore Diego della Valle, su cui i Ferragnez sono saliti nei giorni scorso per trascorrere un po’ di giorni di meritate ferie.

Le foto immortale da Chi, che sono visibili a questo link, mostrano forse il primo litigio “pubblico” della coppia seguita social di milioni di persone. Un lato della coppia ad oggi non conosciuto, ma certamente normale per un matrimonio che, come tutti i rapporti, vive sia di alti che di bassi.

Dopo questa pubblicazione, comunque, sicuramente non mancheranno le speculazioni su un a possibile rottura tra Fedez e Chiara Ferragni. Separazione che al momento, tuttavia, appare quanto mai improbabile: quello dei Ferragnez sembra solo un normale litigio di coppia.