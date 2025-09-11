Fedez e Chiara Ferragni, l’incontro a quattro inaspettato

Nelle ultime ore, non si fa che parlar d’altro. Fedez e Giovanni Tronchetti Provera, contro le aspettative di tutti, sono stati fotografati insieme a Milano. Non erano soli, ma in dolce compagnia.

Al loro fianco, c’erano le rispettive ex mogli, Chiara Ferragni e Nicole Moellhausen. L’incontro è avvenuto casualmente. I quattro genitori si sono incrociati fuori la scuola dei figli. Leone e Vittoria ed i piccoli Tronchetti Provera frequentano il medesimo istituto privato bilingue.

Le cose rispetto all’anno scorso sono, dunque, cambiate. In occasione dell’ultima recita di Natale, tra i quattro regnava il gelo. Non un cenno di saluto, ma solo pura indifferenza. Oggi, invece, in un clima di serenità, il rapper e l’imprenditore addirittura hanno conversato. Con dei bei sorrisi stampati in volto, si sono allontanati, dopo essersi stretti la mano.

Colei che ne esce sicuramente vincitrice è la Ferragni. L’influencer, da un lato, non deve più nascondere la sua relazione; dall’altro può mostrarsi tranquillamente anche alla stessa Nicole Moellhausen.

La blogger continua, tuttavia, a tenere lontano dalla luce dei flash del suo telefono Tronchetti Provera. Contrariamente a com’è solita fare, Chiara non pubblica alcuna foto della sua nuova love story. Soltanto ad agosto, ha ceduto alla tentazione ed ha postato uno scatto, in cui appariva l’imprenditore. Non c’è da stupirsi di un simile cambiamento. La ricca famiglia d’origine dell’uomo d’affari è nota per la propria riservatezza.