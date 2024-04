Fedez, coinvolto in una rissa in un locale di Milano: cosa è successo?

Negli ultimi giorni ad essere nuovamente al centro dell’attenzione è Fedez. Questa volta, però, a far parlare non è la fine del suo matrimonio con Chiara Ferragni, ma la presunta rissa in cui sarebbe stato coinvolto in un locale milanese. Cosa è successo?

SCOPPIA LA RISSA – Durante la notte tra sabato e domenica, il noto rapper ha deciso di trascorrere una serata in compagnia dell’amico Jack Varrone. Stando a quanto riferito ad Alessandro Rosica, in un locale milanese sarebbe scoppiata una rissa che avrebbe visto coinvolti non solo Federico e l’amico, ma anche 6-7 ragazzini.

L’esperto di gossip, inoltre, ha spiegato che sarebbero volati calci, pugni, bicchieri e cocktail in aria, con conseguenti vetri rotti. Non sono emersi video o foto dell’accaduto, ma Rosica ha aggiunto che il rapper, dopo la rottura con l’imprenditrice digitale, sembrerebbe tornato a 10 anni fa, quando era spesso a feste che potevano finire in vari modi.

LA NUOVA VITA DI FEDERICO – Come mostrato proprio dalle sue IG Stories, Fedez ha trovato casa. Il rapper, infatti, aveva condiviso con i numerosi fan la sua ricerca del mobilio adatto non solo a lui, ma anche a Leone e Vittoria, i suoi due figli.

Nei giorni scorsi, inoltre, l’uomo ha mostrato in una storia su Instagram i due bambini nella nuova. Nello scatto che ritrae Vittoria e Leone, Federico si augura che “il loro passato sia meglio del suo”.