Fedez, crisi confermata: la scelta del rapper

Crisi nera per Chiara Ferragni e Fedez, chiamati dai loro fan Ferragnez, a seguito di quanto accaduto a Sanremo. Lei è attiva sui social ma non mostra mai il marito, lui è completamente sparito: i follower si chiedono dunque cosa accadrà ad una delle coppie più amate del web. Vera crisi oppure messa in scena? A rispondere indirettamente ci ha pensato il rapper ieri pomeriggio.

Crisi o messa in scena?

Dopo le continue provocazioni di Fedez sul palco di Sanremo, il silenzio. Chiara Ferragni è stata ripresa nell’intento di fargli una ramanzina durante la pubblicità e poi il nulla. Lui è sparito dai social, lei continua a pubblicare contenuti con i figli, con i parenti, i suoceri, gli amici ma non Fedez. Di Fedez non c’è traccia.

In un recente articolo vi avevamo parlato di una paparazza di Whoopsee che li ha beccati a Milano mentre entravano nel portone di un palazzo. Per molti utenti questa è stata la conferma del teatrino messo su per pubblicizzare la serie. Tuttavia, stando a quanto riportato da Amedeo Venza, in quel palazzo ci sarebbe lo studio di un legale: il matrimonio è arrivato al capolinea?

Non è tutto, perché Guia Soncini su Linkiesta ha dichiarato che la coppia avrebbe interrotto le riprese della docu-serie. I due avrebbero chiesto almeno una settimana di pausa, forse per affrontare queste giornate un po’ delicate.

Fedez conferma la crisi

Ieri pomeriggio, il rapper si è lasciato sfuggire una Ig stories con la seguente frase tratta da una sua canzone: “Tu la mia calamita, io la tua calamità”. Tuttavia, dopo qualche minuto la stories è stata cancellata dal rapper. Pare, inoltre, che la Ferragni abbia tolto anche la fede nuziale: insomma, non tira una bella aria in casa Ferragnez.