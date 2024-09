Fedez, disastrosa esibizione a causa dell’autotune: le parole del rapper

Come dimostrato dal video divenuto virale in poco tempo, Fedez ha avuto un problema tecnico durante un concerto che si è tenuto in Sicilia. L’esibizione del rapper è stata un disastro a causa dell’autotune che, ad un certo punto, ha smesso di funzionare. Davanti al caos scoppiato sui social, Federico ha deciso di intervenire.

LE PAROLE DOPO LA DISASTROSA ESIBIZIONE – Come già accennato, il chiacchierato rapper è stato protagonista di una disastrosa esibizione a Terranova, in Sicilia. Nello specifico, mentre stava cantando il singolo “Sexy Shop”, che negli ultimi mesi ha scalato le classifiche.

Durante l’esecuzione del brano, il rapper ha riscontrato dei problemi tecnici, tanto da fermare la base: “Stoppala, stoppala, amico mio, abbiamo un problema tecnico”. Sebbene i tecnici abbiano tentano di risolvere il problema, Fedez ha continuato a cantare, finendo per fare alcune stonature.

Il video dell’esibizione è diventato virale, tanto che l’ex marito di Chiara Ferragni ha deciso di intervenire sulla questione. L’artista, infatti, ha spiegato che si è trattato di un malfunzionamento tecnico:

“Video viralissimo, ho cantato di merda sexy shop ieri sera a una data. Ma posto che non ho mai detto di essere Celine Dion, non l’ho cantata di merda perché non avevo l’autotune – probabilmente l’avrei cantata di merda anche senza l’autotune – ma in questo caso l’autotune era impostato su una scala armonica diversa da quella del brano. Quindi anche se l’avesse cantata una persona intonata, l’avrebbe sbagliata perché l’autotune ti porta su note diverse rispetto a quelle della canzone. Detto ciò non vi nascondo che mi girino un po’ le balle, soprattutto per quel brano. Avevamo tre date in una notte sola, per l’ultima siamo arrivati alle 4 di notte. Sexy shop è stata una merda”.