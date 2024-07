Fedez, duro attacco di Daniela Martani: “Non ha ancora tirato fuori un centesimo”

A distanza di un mese dalla fine della guerra legale tra Fedez e Daniela Martani, quest’ultima è tornata a parlarne. L’ex volto dell’Isola dei Famosi si è scagliata duramente contro il rapper, accusandolo di non averla ancora risarcita delle spese legali.

“Non ha ancora tirato fuori un centesimo” – Il tutto ha avuto inizio nel 2018, dopo che Fedez e Chiara Ferragni avevano organizzato una festa di compleanno in un supermercato. In quell’occasione l’attivista si è scagliata duramente contro i Ferragnez, scrivendo un tweet con toni abbastanza severi:

“Io ve lo dico da anni che sono due idioti palloni gonfiati irrispettosi della vita delle persone e degli animali. Per far parlare di loro non sanno più cosa inventarsi. Fare una festa a casa era troppo normale, altrimenti chi glieli mette i like”.

Federico non aveva preso bene le parole della Martani, denunciandola per diffamazione e richiedendo un cospicuo risarcimento. Nel 2024 è arrivata la sentenza definitiva, in cui sono state respinte le accuse del rapper, ritenute infondate. Ovviamente Daniela aveva festeggiato questo successo, ma nelle ultime ore è tornata sulla questione.

Attraverso le sue IG Stories, la donna si è così scagliata contro il rapper: “Io sono davvero sconvolta. Fedez non ha pagato i miei avvocati. è passato quasi più di un mese dalla sentenza che ha visto me vincitrice nella causa intentata da Fedez nei miei confronti per diffamazione con una richiesta danni di 100mila euro. E, nonostante il giudice abbia stabilito che Fedez deve pagare i miei avvocati una cifra non la posso dire per questioni di privacy, lui non ha tirato fuori neanche un centesimo”.