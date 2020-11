Fedez e Chiara Ferragni: dopo il messaggio della moglie, Fedez risponde al gossip

Il noto rapper italiano Fedez non ci sta dopo quello che è accaduto alla moglie, dopo il messaggio che quest’ultima ha scelto. Ha infatti scritto un messaggio sul suo profilo privato di Instagram.

Giulia Valentina, ex di Fedez, ha scritto a Chiara Ferragni e questo ha fatto molto scalpore. Questa situazione molto singolare è stata sin da subito oggetto di gossip e molti ne hanno discusso sul web. Tutto questo non è stato apprezzato da Federico Lucia, il vero nome del cantante Fedez.

LE PAROLE DI FEDEZ – Il noto cantante rappper ha così scritto sul web: “Ieri mia moglie ha pubblicato un video dove ha affrontato delle tematiche importanti che sarebbe interessante approfondire. Dispiace oggi vedere sui siti di informazione articoli come ‘la ex di Fedez’ (che tra l’altro ha un nome) ha messo like al post di Chiara Ferragni. Ma è davvero solo questo che può offrire il giornalismo online di oggi? Credo di no”.

Circa la questione non è stato fatto alcun tipo di commento da parte di Chiara Ferragni, nè della sua ex Giulia Valentina. Il loro scambio di battute, però, è molto piaciuto ai follower che si sono complimentati con le due ragazze per il gesto compiuto.

IL MESSAGGIO DI GIULIA VALENTINA A CHIARA FERRAGNI – Chiara Ferragni ha postato sul suo account Instagram un video nel quale spiega la realtà complicata che sono costrette a vivere le donne oggi in una società pressoché maschilista. Questo discorso è piaciuto molto a Giulia che ha lasciato delle emoticon che rappresentano degli applausi senza troppi problemi.