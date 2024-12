Fedez e Chiara Ferragni, il divorzio è ufficiale

A circa un anno dallo scandalo della “Pandoro”, Chiara Ferragni e Fedez non sono più legalmente marito e moglie. La sentenza per il divorzio sarà ufficialmente pronunciata tra sei mesi, come richiesto dagli, ormai, ex coniugi.

Stando a quanto accordato, il cantante non dovrà versare alcun assegno di mantenimento mensile all’influencer, madre dei suoi due bambini Leone e Vittoria. I genitori si occuperanno congiuntamente dei figli ed entrambi provvederanno al loro mantenimento economico. A Federico spetteranno le spese scolastiche, sportive e mediche dei piccoli.

A dare l’annuncio di quanto deciso sono stati gli avvocati del rapper, Pompilia Rossi, Alessandro Simeone e Andrea Pietrolucci. I legali hanno sottolineato che l’intera procedura è avvenuta in un clima di pace e di collaborazione. Gli ex coniugi hanno scelto di non farsi la guerra in sede legale. Hanno assunto, anzi, un atteggiamento tale da giungere al divorzio in un breve arco di tempo ed hanno posto al centro del loro interesse il benessere dei figli.

Queste sono state le uniche dichiarazioni giunte all’orecchio della stampa. La nota influencer ed il cantante non hanno accennato a nulla di quanto stabilito in tribunale.

Entrambi proseguono la loro vita a gonfie vele. Il capitolo “The Ferragnez” sembra essere, ormai, solo un lontano ricordo, nonostante sia passato soltanto un anno dall’inizio della vicenda. Chiara sembra avere ritrovato la felicità nelle braccia dell’imprenditore Giovanni Tronchetti Privera. Sulla vita privata di Fedez, invece, non si sa molto. Ciò che è sicuro è che il rapper sta per tornare sugli schermi televisivi. Infatti, è uno dei concorrenti di “Sanremo 2025”; gara canora che qualche anno lo vide classificato al secondo posto, al fianco di Francesca Michelin. Alla fine di quell’edizione molti si scagliarono contro la coppia di cantanti, ritenendo che il risultato ottenuto non fosse meritato. Tanti ritennero che ciò fu frutto dell’ampio seguito di Chiara Ferragni, al tempo grande sostenitrice di Fedez.