Fedez e Chiara Ferragni in crisi? L’indiscrezione

Stando ad alcune indiscrezioni, Fedez e Chiara Ferragni starebbero in crisi. A dare la notizia sarebbe stato Ivan Rota su Dagospia. Pare che i due stiano vivendo dei momenti difficili a causa della gelosia da parte di entrambi.

La gelosia sarebbe reciproca e dovuta all’eccessiva esposizione mediatica della coppia. Al momento non sappiamo se effettivamente si tratta di una notizia reale o meno, anche perché i due non hanno né confermato né smentito quanto detto. Stanno vivendo sicuramente momenti difficili in famiglia.

I PROBLEMI DI SALUTE DELLA FIGLIA VITTORIA – In questi giorni Chiara Ferragni e Fedez hanno dovuto affrontare il problema della salute della figlia Vittoria. La bambina ha contratto un virus che l’ha costretta al ricovero in ospedale per ulteriori accertamenti medici. Da qualche giorno la bambina sta meglio anche se deve restare sotto osservazione. Ovviamente tutti sono in apprensione.

Per dedicarsi alla bambina Chiara Ferragni ha cancellato numerosi appuntamenti di lavoro ma anche familiari. Da poco, per esempio, non è andata alla presentazione dell’ultimo libro della madre, Marina Di Guardo che attualmente è anche una scrittrice. In un post su Instagram Chiara ha condiviso una foto nella quale sosteneva che la salute è un lusso grande.

La Ferragni ha poi ringraziato tutti i fan per il supporto ricevuto in questi giorni. In tanti, personaggi noti e non, si sono preoccupati delle condizioni di salute di Vittoria Lucia Ferragni e la mamma Chiara ha assicurato che la sua bambina sta migliorando giorno dopo giorno.