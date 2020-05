Ferragnez, lui chiede alla sua ex di sbloccarlo da Intagram: la reazione di Chiara

Fedez e Chiara Ferragni continuano ad intrattenere i fan con video di scherzi e dirette. E’ proprio grazie a questi video che il loro numero di followers è continuato a salire. Proprio durante una diretta su Instagram, Fedez ha detto una frase che ha fatto sorridere i fan.

FEDEZ CHIEDE ALLA EX DI SBLOCCARLO DA INSTAGRAM – Durante una delle ultime dirette, Chiara stava parlando con i followers ed evidentemente stava raccontando un episodio. Ad un certo punto dice: ”e però lui è andato con la sua ex fidanzata Giulia, però stavano ancora insieme”. Fedez è intervenuto ed ha lasciato tutti di stucco.

LE PAROLE DI FEDEZ – Proprio mentre Chiara Ferragni stava parlando è intervenuto Fedez che ha prontamente detto: ”Saluto, ciao Giulia sbloccami da Instagram!”. Naturalmente la risposta di Chiara è subito arrivata ed ha prontamente dichiarato: ”smettila”. Il tutto era circondato naturalmente da un velo d’ironia che caratterizza da sempre questa coppia tanto amata. I fan, infatti, hanno assistito ad un siparietto davvero simpatico e divertente. CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO DI CUI VI ABBIAMO PARLATO.

CHI E’ L’EX FIDANZATA DI FEDEZ? – Prima di fidanzarsi con Chiara Ferragni e poi di sposarla, Fedez è stato con una modella e influencer siciliana: Giulia Valentina. Sembra essere stato un amore di quando il noto cantante era ancora agli esordi. Il vero successo è arrivato poi subito dopo con il Cigno Nero e Magnifico.

GIULIA APPARE IN UN VIDEO DI FEDEZ – La ragazza ha partecipato anche ad un video musicale di Fedez L’amore è Eternit. Subito dopo partecipa per il web a Zedef Chronicles. I due partecipano anche ad una campagna pubblicitaria di Sisley molto apprezzata dal pubblico. Nel 2016, per motivi che ancora oggi sono sconosciuti, i due si lasciano.

FEDEZ E GIULIA NON SI SONO LASCIATI BENE? – In molti hanno pensato, dopo le parole di Fedez, che lui e Giulia non si siano lasciati proprio benissimo. Si, perché lui ha esordito con un ‘sbloccami da Instagram’ e questo vuol dire che lei lo ha precedentemente bloccato e si sa, se si blocca il proprio ex, qualcosa dev’essere sicuramente andato storto! E voi cosa ne pensate?