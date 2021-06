Fedez e il commento ad un’attrice spagnola, Chiara Ferragni si infuria e scrive: ”Str**zo”

C’è stato un battibecco scherzoso molto interessante tra il noto cantante rapper, Fedez e sua moglie Chiara. Tutti sanno che il ragazzo ha un debole per una nota attrice spagnola, Ester Exposito.

Qualche sera fa, la ragazza ha concesso al marito un salute da parte dell’attrice. Infatti le due era in compagnia, insieme. Il tutto è avvenuto tramite delle Instagram stories. La questione però non è finita qui, in quanto il cantante ha proseguito lasciandole un commento.

IL COMMENTO DI FEDEZ SOTTO LA FOTO DI ESTER EXPOSITO – Nelle scorse ore, il cantante ha scritto sotto una foto della Exposito: “Ma quanto è bella mia moglie… ah no ho sbagliato post scusate”. Si è trattato chiaramente di un commento ironico, non ben digerito però dalla moglie Chiara Ferragni.

LA REAZIONE DI CHIARA FERRAGNI – Pare che sua moglie Chiara, visto il commento, gli abbia subito inviato un messaggio su whatsapp con scritto ”str**zo”. Il rapper italiano ha poi ripostato la foto nelle sue Instagram stories, abbastanza divertito. Insomma è stato un scherzo ben riuscito.

LE CRITICHE RIVOLTE A FEDEZ – Fedez è stato a lungo criticato per quanto detto durante il concertone del 1 maggio contro alcuni politici che avrebbero fatto dichiarazioni omofobe. Molti però si sono chiesti come mai non abbia mostrato lo stesso interesse per le rivolte dei lavoratori di Amazon. Pare che avesse un contratto nel quale era stabilito che non avrebbe potuto parlare della questione, pena la perdita di soldi.