Fedez e J-Ax, pace fatta tra i due artisti?

Sono passati già due anni dall’ultimo concerto di Fedez e J-Ax allo stadio San Siro di Milano, ultima tappa del tour sold out. I due artisti iniziarono una collaborazione che, oltre a innumerevoli successi e un disco, ha portato un lungo tour in giro per l’Italia di grande successo.

Tuttavia, ad un certo punto il rapporto tra i due rapper si è incrinato portando non molti problemi lavorativi. Per questo motivo, l’ultima tappa del tour a Milano ha siglato la fine della loro carriera come duo e il proseguimento da solisti (sempre di successo). I fan si sono sempre chiesti i motivi di tale rottura e solo poco tempo fa, Fedez si è sfogato duramente sui social raccontando i retroscena e facendo delle accuse all’ex collega.

FEDEZ E J-AX PACE FATTA? – Nonostante quella sfuriata, il marito di Chiara Ferragni è tornato a parlare della vicenda su Instagram. A quanto pare, in due anni Fedez non è mai riuscito a guardare serenamente l’ultimo concerto con J-Ax; oggi le cose sono diverse e ha deciso di comunicarlo ai fan sui social.

“E niente, ho passato la serata a guardarmi il concerto di San Siro. È la prima volta che me lo guardo, non ho mai voluto farlo per un elenco infinito di motivi. Oggi riesco a rivederlo senza che mi faccia male pensare a quel giorno, non sapete che liberazione. È stato veramente incredibile. Comunque mi sembra assurdo che per due anni non sia mai riuscito a rivedermi quel concerto, quel momento. A distanza di così tanto tempo non sembra vero di essere riusciti a fare una cosa del genere ma, soprattutto, di essere stato in grado di non ca**rmi/vomitare su quel palco. Mi faccio i complimenti da solo! Non è nostalgia, è solo incredulità!“ ha ammesso il cantante.

J-AX E L’INTERVISTA IN RADIO – Il collega J-Ax ha recentemente fatto delle dichiarazioni per RDS ad Anna Pettinelli: “Quello che dovevo dire su questa questione l’ho già detto. Tutto è possibile… non mi sono parlato con Dj Jad per tantissimi anni e poi ci siamo riavvicinati. Non l’ho mai escluso!”. Pace fatta tra i due?