Fedez e l’attacco di panico sul palco di Sanremo

Fedez ha ammesso di soffrire di attacchi di panico, prima di Sanremo ha mostrato sui social i famosi braccialetti per calmare l’ansia. In diretta su Twitch ha spiegato come sono andate le cose a Sanremo.

In gara con Francesca Michielin, il cantante Fedez ha affrontato la partecipazione al famoso Festival di Sanremo non del tutto serenamente. In una diretta su Twitch ha spiegato che prima dell’esibizione, in cui è apparso molto teso, ha dovuto ricorrere ad un consulto con la sua terapista. Ecco le parole del cantante:

“La prima esibizione è andata ben oltre le mie aspettative: credevo di salire sul palco e vomitare. Non so perché ma il giorno dopo mi sono svegliato con un attacco di panico. Non mi succedeva da quando ero adolescente. Sono stato veramente male, vedevo tutto sfocato, mi mancava il respiro ed ero nel panico totale. Ho dovuto chiamare il mi psichiatra e la mia terapista che insieme mi hanno calmato, volevo chiamare l’ambulanza ma non era il caso.”

E ancora: “È stato tosto, credo sia stato uno scarico di adrenalina dell’emozione vissuta. Ho passato tutta la giornata a letto, avevo paura che mi venisse lo stesso attacco di panico prima di salire sul palco. Non sarei stato nelle condizioni neanche di parlare.”

Fedez ha spiegato che per lui è stato un periodo davvero molto difficile a causa del covid e dell’impossibilità di un esibizione in pubblico da oltre un anno. A questo si è poi aggiunto il pensiero per sua moglie Chiara Ferragni in dolce attesa e in procinto di partorire.