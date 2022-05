Fedez, è tornato il sereno tra lui e Rovazzi? Insieme ad un concerto

Nelle ultime ore a far discutere i social è stato Fedez. Sembra infatti che il marito di Chiara Ferragni abbia riallacciato i rapporti con due sue vecchi amici: J-Ax e Fabio Rovazzi. A mostrarlo sarebbero degli scatti ad un concerto in cui Federico e Rovazzi sono stati avvistati insieme.

TORNATO IL SERENO TRA LUI E ROVAZZI? – Nei giorni scorsi Federico ha condiviso una IG Story in cui ha taggato J-Ax, venendo poi ricondiviso da quest’ultimo. Gesti inaspettati che hanno spiazzato i fan e facendo subito pensare che tra i due sia tornato a far pace.

Non è però finita qui. Sembra infatti che Fedez abbia fatto anche pace con Rovazzi, in cui rapporti si sono incrinati alcuni anni fa. A parlare della fine della loro amicizia era stato proprio il giudice di X-Factor, mostrandosi dispiaciuto di quanto accaduto al loro rapporti.

I due, però, sembrano aver riallacciato i rapporti. Da quanto segnalato da Webboh, il marito di Chiara Ferragni e Fabio sono stati avvistati al Fabrique di Milano, in occasione del concerto di Tananai. Il noto portale ha così raccontato:

“Il 16 maggio Fede e Rovazzi erano al concerto di Tananai al Fabrique di Milano. Fedez era ospite per cantare la canzone “Le madri degli altri” in duetto con Tananai, mentre Rovazzi era nella terrazzina vip ad assistere il concerto (dove c’erano, tra gli altri, anche Chiara Ferragni e Veronica Ferraro). A un certo punto, subito dopo la sua esibizione, Fedez è tornato nella terrazzina e si è intrattenuto a parlare con Rovazzi in maniera amichevole per almeno una decina di minuti. Tra i due non sembra più scorrere cattivo sangue… sembravano tornati i vecchi tempi!”.