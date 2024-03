Fedez, ex gieffina lo accusa sui social: “Ha baciato un’altra a Parigi”

Fedez è stato al centro di polemiche dopo che Elisa De Panicis, modella, influencer ed ex concorrente del Grande Fratello, ha condiviso sulle sue storie Instagram un messaggio in cui affermava di aver visto il rapper baciare un’altra donna a Parigi. Questo accade in un contesto già teso a causa della controversa copertina de L’Espresso che raffigura Chiara Ferragni come Joker.

Fedez con un’altra donna?

De Panicis ha pubblicato inizialmente il messaggio su Instagram, ma successivamente l’ha cancellato. Tuttavia, Deianira Marzano, esperta di gossip, ha catturato lo screenshot del post, che è stato poi condiviso dagli utenti sui social media:

“Tra Fedez che a Parigi si limonava una tipa davanti a me per tre ore e la cover de L’Espresso, ma dico io! WTF? Senza parole. Posso solo dire che #WeDontNeedAMenToBeAWan”.

Fedez ha reagito alla copertina del settimanale difendendo sua moglie Chiara Ferragni e attaccando il giornale che ha pubblicato la copertina incriminata. Ha ironicamente chiesto un’inchiesta sul proprietario del giornale, mettendo in dubbio la sua integrità.

Allo stesso tempo, Chiara Ferragni e Fedez sembrano attraversare una fase di crisi coniugale particolarmente difficile, come dichiarato dall’imprenditrice stessa durante un’intervista televisiva. La situazione è diventata ancora più complicata a causa delle recenti controversie e delle accuse di infedeltà rivolte al rapper.