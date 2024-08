Fedez, fan in fuga: continua il drastico calo di follower su Instagram

Dopo lo scandalo del Pandoro-gate che non ha colpito solo Chiara Ferragni, ma anche Fedez e la fine del loro matrimonio, i due si sono dati da fare per recuperare consensi. Da diversi mesi, infatti, non si fa altro che parlare dei due. Nonostante i tentativi del rapper di essere sempre al centro dell’attenzione, continua a perdere i follower su Instagram.

DRASTICO CALO DI FOLLOWER – Dopo l’annuncio ufficiale della fine del suo matrimonio con Chiara, Federico è finito spesso al centro dei riflettori. L’uomo, infatti, è stato spesso nel mirino del gossip per gli svariati flirt che gli sono stati attribuiti in questi ultimi mesi. Inoltre, non sono mancate le polemiche per alcune sue dichiarazioni e le presunte frecciatine social lanciate all’ex moglie.

Nonostante quindi sia stato spesso al centro dei dibattiti social e non, l’ex giudice di X-Factor continua a perdere fan sui social. Il sito No Just Analytics ha deciso di prendere in esame i giorni che vanno dal 30 luglio al 25 agosto 2024. In questo arco di tempo, infatti, il rapper di Rozzano ha perso ben 52.262 follower.

Sebbene il profilo del rapper su Instagram conta oltre 14 milioni di seguaci, questo drastico calo potrebbe non passare inosservato. I motivi dietro a questa fuga di fan potrebbero essere molteplici.

C’è da tenere in considerazione che questo calo di follower è avvenuto negli ultimi mesi, dopo la separazione con l’influencer. A molti, quindi, potrebbe non essere piaciuto il drastico cambio di stile di vita del rapper, fatto di festivi e numerosi flirt. Altri, invece, avrebbero deciso di dare il proprio sostegno a Chiara Ferragni.