Fedez, flirt in corso con Giulia Ottorini? Arriva la smentita

Nonostante la conferma ufficiale sulla fine del suo matrimonio con Chiara Ferragni, Fedez continua ad essere nel mirino del gossip. Volato in California per prendere parte al Coachella Valley Music and Arts Festival, il noto rapper è finito al centro della cronaca rosa per un presunto flirt. Cosa è successo?

NUOVO FLIRT? – Come è oramai noto, durante la sua intervista a Belve, Federico ha ammesso la fine del suo matrimonio con Chiara: “Se la definisco ancora mia moglie, è perché legalmente lo è”. Successivamente ha voluto prendere parte al Coachella, dove è stato paparazzato in compagnia di un volto noto sui social.

Attraverso il suo account su Instagram, Whoopsee.it ha reso noti gli scatti che vedono il rapper camminare per le strade californiane al fianco di Giulia Ottorini. Ad alimentare i rumor di un possibile flirt tra l’ex giudice di X Factor e la creator, è stato proprio un video su Tik Tok pubblicato da quest’ultima.

Al popolo del web non è di certo sfuggito un breve filmato che l’influencer ha pubblicato su Tik Tok con la scritta: “Quando avete una relazione segreta, ma ti ha salutata in pubblico. Che ansia”. Ovviamente in molti hanno subito iniziato ad ipotizzare che la Ottorini si stesse riferendo proprio a Fedez.

Davanti ai numerosi commenti ricevuti sotto al video, la modella ha deciso di chiarire una volta per tutte la situazione. Alla domanda: “Ma con chi hai una relazione segreta?”, lei: “Nessuno di famoso”. Giulia ha così smentito le ultime voci sul presunto flirt con il noto rapper.