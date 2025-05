Fedez, spunta un nuovo flirt. Ecco, di chi si tratta

Dopo la fine dei Ferragnez, Fedez ha avuto diverse frequentazioni, alcune anche fotografate dai paparazzi. Nelle ultime ore, gira voce che il cantante stia trascorrendo molto tempo in compagnia di una donna.

A riportare il gossip è la rivista di “Chi”. In realtà, a suscitare l’interesse mediatico è stata una storia pubblicata sui social. Nel video in questione, appare il volto di un ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”, Megghi Galo.

A diffondere la registrazione su Instagram e Tik Tok è stata proprio la giovane. Nelle immagini compare la ragazza che fa un lipsync dell’ultima canzone di Fedez “Scelte stupide”, con accanto l’autore del brano.

Nonostante tra i due non si intravedano effusioni o gesti simili, questo loro avvicinamento non è passato inosservato agli occhi dei rispettivi seguaci. Stando a quanto riportato dal magazine, non sarebbe la prima volta che i due vengono beccati insieme. Sono, infatti, diversi mesi che il cantante e la modella vengono avvistati in dolce compagnia l’uno dell’altro.

Per ora, non c’è nulla di concreto. Non sono altro che supposizioni. Nessuno dei due, infatti, si è espresso a tal proposito, alludendo ad una possibile relazione o frequentazione. Nulla esclude che tra Fedez e Megghi non ci sia altro che una semplice amicizia. Non resta che aspettare il futuro cos’ha in serbo.