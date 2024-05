Fedez, frecciatina da parte di J-Ax? Le parole del rapper

Le recenti dichiarazioni di J-Ax hanno fatto pensare a una possibile frecciatina rivolta a Fedez. Davanti al caos che si è scatenato, il noto rapper ha deciso di intervenire sui social, mettendo un punto ai recenti rumor.

FRECCIATINA A FEDEZ? – Ospite all’ultima puntata di Radio Deejay per promuovere il nuovo album degli Articolo 31, il rapper ha parlato non solo del suo presente, ma anche del suo passato e di come ha vissuto la vita in quel periodo. L’uomo, infatti, ha rivelato di aver cambiato totalmente il suo stile di vita dopo aver conosciuto la moglie, Elaina Coker, e dopo esser diventato papà di Nicolas, nato nel 2017.

L’artista, però, non ha parlato solo di se stesso. L’uomo, infatti, si è scagliato contro coloro che continuano a sostenere una “vita spericolata” anche dopo aver avuto una famiglia:

“Io sono per la vita spericolata di un artista finché l’artista è da solo e non mette in mezzo altre persone. Io dal momento che ho messo in mezzo alla mia vita altre persone, anche Jad, poi una famiglia, un partner e soprattutto un figlio – non ho rispetto per chi continua con la vita spericolata dopo aver messo al mondo un bambino. Non ho scusanti, non mi interessa se sei una persona incompleta o se hai la depressione. Quando è il momento di assumersi le responsabilità da uomo e da padre, se non lo fai io non ti rispetto”.

Sebbene J-Ax non abbia fatto nomi, parlando in generale, in molti hanno visto in queste dichiarazioni una velata frecciatina a Fedez. Dopo la separazione con Chiara Ferragni, l’ex giudice di X-Factor ha spesso preso parte a party, nonostante sia papà di Leone e Vittoria.

Davanti al caos scoppiato sul web, il rapper ha deciso di intervenire sui social e di mettere un punto alla recenti teorie:

“Forse non mi sono spiegato bene, probabilmente le testate online hanno decontestualizzato. Alla fine credo che come al solito sia la gente che non vuole capire un c4zzo, così puoi indignarsi e/o fare gossip. Quindi la devo spiegare a prova di sc3mo. Intendevo questo: fare la popstar edonistica che si pippa/beve il mondo quando si ha un partner o messo al mondo dei figli, magari a cui non si paga il mantenimento per permettersi i vizi, non è genio e sregolatezza, è da persone di m3rda. La depressione è una malattia per cui si va dal dottore, non dal pusher. I bambini vengono prima di tutto. Così mi sento io, giusto o sbagliato”.