Fedez, gli strazianti audio pubblicati su Instagram: “Non siete soli, non siete strani”

Durante la giornata di ieri, Fedez ha deciso di aprirsi ancor di più con gli utenti di Instagram. Cogliendo il popolo del web di sorpresa, il rapper ha deciso di pubblicare l’audio di una parte della seduta dallo psicologo nel giorno in cui ha scoperto di soffrire di un tumore al pancreas.

“Non siete soli, non siete strani” – È proprio su Instagram che, mesi fa, Federico ha deciso di annunciare la sua malattia, dal momento della diagnosi a quello dell’operazione. A qualche mese dall’intervento, il giudice di X Factor ha deciso di rendere nota una parte di conversazione avuta con il suo psicologo.

Così nelle sue storie su Instagram, il ragazzo ha esordito: “Buongiorno. Non so perché oggi ho deciso di riascoltare la seduta fatta dallo psicologo il giorno in cui ho scoperto di avere un tumore al pancreas”.

Proseguendo in quello straziante audio, Fedez rivela la sua paura più grande in quel momento: “Sto piangendo, piango di dolore e di gioia. Un solo pensiero riusciva a devastarmi più della paura della morte: non essere ricordato dai miei figli”.

Successivamente l’artista ha voluto mostrare alcune foto di Leona e Vittoria, parlando poi della moglie. Per tutto il doloroso e difficile periodo affrontato da lui, Chiara Ferragni è rimasta sempre al suo fianco. Il rapper ha infatti scritto: “Alla fine lei è sempre la più forte di tutte”.

Consapevole delle critiche che avrebbe attirato nel compiere questo gesto, Federico ha così scritto: “Prendete queste mie esternazioni come meglio credete: voglia di condividere, manie di protagonismo, o narcisismo fine a se stesso. Non me ne frega molto. Vorrei solo che chi sta affrontando una situazione simile sappia che è normale provare determinate sensazioni. Non siete soli, non siete strani. Là fuori c’è a chi può fare bene tutto questo. E tanto mi basta. Scusate l’asciugo, buona domenica”.