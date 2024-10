Fedez, ha una nuova fidanzata: “Fidanzamento in famiglia”

Dopo i diversi flirt che gli sono stati attribuiti in questi mesi, Fedez avrebbe intrapreso una relazione seria con una certa Vittoria. A lanciare l’inaspettato scoop è stato Gabriele Parpiglia, rivelando qualche dettaglio sulla nuova love-story del chiacchierato rapper.

“Fidanzamento in famiglia” – Ancor prima di lanciare lo scoop completo, Parpiglia su X (ex Twitter) aveva rivelato che c’è qualcuno nella vita di Federico. Nel corso della puntata del 16 ottobre di 100% Parpiglia, suo programma radiofonico, il giornalista ha rivelato dettagli inediti sulla nuova relazione del rapper.

Stando a quanto scoperto dall’ex penna di Chi, la nuova fidanzata dell’ex giudice di X-Factor si chiamerebbe Vittoria e avrebbe 27 anni. La ragazza sarebbe di Milano e avrebbe una laurea in fashion marketing. Gabriele, inoltre, ha aggiunto che la nuova fiamma di Fedez non assomiglierebbe per nulla a Chiara Ferragni:

“Fedez in questi giorni è scomparso dai social. C’è però una notizia positiva, lui ha trovato l’amore. Questa ragazza in questo periodo non facile gli sta molto vicino. Sono fidanzati ufficialmente. La nuova fidanzata di Fedez, nata nel 97’, si chiamerebbe Vittoria. Mora, per nulla somigliante alla sua ex compagna. Si sono conosciuti in Sardegna, milanese con cognome della Milano bene conosciuto (ma non famosa). La loro è una storia seria comunicata a tutte le persone vicine lui in questo momento non facile. La nuova fidanzata di Fedez è laureata in fashion marketing e ha un master in fashion e merchandising. Si tratta di un fidanzamento in famiglia. Oggi Fedez starebbe festeggiando il compleanno in dolcissima compagnia”.

Ovviamente lo scoop va preso con le pinze, dato che al momento il rapper continua il suo silenzio sui social e non ha ancora rilasciato alcun commento su questa notizia. Non resta altro, quindi, di attendere nuovi aggiornamenti su questa presunta nuova love-story.