Fedez, il bacio con Rosa Chemical: il caso è stato archiviato

Negli ultimi mesi si è spesso parlato di Fedez e di quanto accaduto al Festival di Sanremo. Durante la finale Rosa Chemical, uno dei cantanti in gara, ha fatto salire sul palco il rapper per poi baciarlo.

Il bacio tra i due cantanti ha fatto scatenare il caos, tanto che non sono mancate le polemiche. Il caso, da quanto annunciato nelle ultime ore, è stato archiviato, non essendo giudicato come un atto osceno in luogo pubblico.

CASO ARCHIVIATO – Dopo un’attenta analisi dei vari esposti giunti alla procura di Imperia, il pm Barbara Bresci ha chiesto l’archiviazione del caso. Il ministero della difesa, infatti, ha convenuto che si è trattato di semplice spettacolo e intrattenimento.

A dire la sua è stato anche l’Agcom – l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – replicando alle svariate polemiche sorte dopo la finale del Festival di Sanremo. Anche il Garante ha archiviato il caso, spiegando che l’orario in cui è andata in onda l’esibizione non è in fascia protetta. A quell’ora, infatti,

Inoltre, l’Agicom ha spiegato che la performance di Rosa Chemical si può anche considerare di cattivo gusto, ma è da considerare un diritto di espressione artistica quale corollario della libertà di manifestazione del pensiero.

Per rispondere a tutti coloro che hanno accusato Fedez e Chemical di “volgarità”, gli avvocati del rapper hanno mostrato un video di Fantastico 10 del 1989. In quell’occasione anche Renato Zero aveva fatto twerking su uno spettatore, ma non era scoppiato alcun caso mediatico.