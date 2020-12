Fedez: il nuovo scherzo fatto a Chiara. Lei risponde: ”Federico mi inc**zo”

La coppia formata da Chiara Ferragni e Fedez continua a postare esilaranti scherzi reciproci. Questa volta si può dire che la Ferragni si è seriamente arrabbiata e lo ha detto anche direttamente e Fedez durante un video.

LO SCHERZO DI FEDEZ – Fedez ha ripreso la moglie mentre era intenta ad allenarsi su un tapis roulant. In quel momento, però, a Chiara non andava per niente id essere ripresa e per questo si è arrabbiata seriamente interrompendo l’allenamento.

Nella didascalia del video pubblicato si è letto in modo ironico: ”Fast and Ferryous”, stravolgendo così il nome della saga cinematografica molto nota al pubblico italiano e non. Subito dopo il cantante ha fatto notare a Chiara che stesse andando troppo veloce e di rallentare.

Chirara Ferragni è in dolce attesa di una bella bambina e la sua pancia, per questo, cresce giorno dopo giorno. In questi giorni, inoltre, ha ricevuto la consegna dell’Ambrogino d’Oro al Comune di Milano.

I due hanno avuto il riconoscimento per essersi distinti durante la prima fase della pandemia per un’importante raccolta fondi per incrementare i posti in terapia intensiva in tutta la città di Milano.