Fedez, il racconto a Muschio Selvaggio con Emma Marrone: “Io e te abbiamo litigato, ricordi?”

Fedez ha ospitato nel suo podcast, Muschio Selvaggio, la celebre cantante Emma Marrone. La cantante si è raccontata a tutto tondo ricordando anche degli episodi avvenuti con il rapper qualche anno fa. Nello specifico, i due pare avessero litigato per alcuni motivi, ecco cosa è accaduto.

Lite all’Università di Torino

Fedez ha raccontato che ha conosciuto la cantante diversi anni fa all’evento MTV Awards a Torino, presentato da Marco Mengoni. “E io e te abbiano litigato, ricordi?” ha incalzato il rapper. A quel punto la cantante salentina ha ammesso di ricordarsi tutto ma di non volerlo raccontare: “Sì, me lo ricordo benissimo e ricordo anche il motivo per cui abbiamo litigato. Non lo tiro fuori perché sono una signora”.

Niente da fare per Emma perché Federico ha deciso di raccontare questo simpatico aneddoto agli ascoltatori del podcast: “Siamo andati all’Università di Torino alle 8 del mattino e dovevamo parlare di Twitter, dei social in generale. Io ero giovane, ero tutto politico… Dicevo che bisognava cambiare il mondo e che con Twitter si poteva. Invece Emma raccontava di come usava lei Twitter”.

Ad un certo punto, pare che Fedez sia rimasto infastidito da alcuni comportamenti di Emma, la quale avrebbe iniziato a parlare delle polpette, dando consigli. “Io dissi: ‘Se dovevamo parlare delle polpette me ne stavo a casa’. Ero molto antipatico. Però poi abbiamo fatto la pace” ha continuato Federico.

Il rapper ha precisato di averla poi incontrata al suo concerto al Foro Italico, svelando un altro racconto: “Mi ricordo che ho rovesciato per sbaglio la mia birra sul tuo cane”. Infine, pare che nel 2016 Emma abbia riservato un bel due di picche a Fedez, il quale aveva provato a corteggiarla tramite i social network.