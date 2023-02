Fedez, il rapper ha rubato la scena alla moglie Chiara Ferragni durante il Festival di Sanremo

Il Festival di Sanremo si è concluso tra polemiche e risate e un Marco Mengoni vincitore indiscusso di tutte le serate. La sua vittoria, infatti, quasi è risultata scontata agli occhi del pubblico nonostante ci fossero canzoni altrettanto valide. Tuttavia, non è Mengoni ad aver fatto parlare di sé ma Fedez, il quale non era nemmeno in gara.

Tutte le volte in cui Fedez ha fatto parlare di sé durante il Festival

Nella seconda serata del Festival di Sanremo, Fedez ha fatto letteralmente esplodere il palco della Costa Smeralda con un freestyle prodotto dal collega Salmo. Una mossa totalmente inaspettata che ha fatto esplodere il pubblico e i social.

Ma cosa ha detto Fedez? Un attacco aperto ai politici, Silvio Berlusconi, al latitante boss mafioso Matteo Messina Denaro, frecciatine a Salvini. Inoltre, ha ironizzato sul Codacons, da sempre acerrimo nemico del rapper, ha parlato della presenza di Rosa Chemical prendendo le parti dell’artista, il quale è stato molto accusato per la sua diversità. Non è finita qui, perché Fedez ha preso di mira anche il vice-ministro delle infrastrutture Galeazzo Bignami. Infine, il ricordo di Gianluca Vialli, scomparso poco tempo fa. L’ex calciatore è stato molto vicino a Fedez durante la sua malattia.

Il rapper ha poi raccontato su Instagram anche un retroscena che gli è valso un comunicato da parte dello staff di Anna Oxa. In sostanza, Fedez le ha dato della maleducata poiché secondo lui la cantante avrebbe saltato la fila non curandosi della scaletta e degli altri concorrenti in gara che dovevano provare esattamente come lei.

Il bacio con Rosa Chemical e la lite con Chiara Ferragni

Durante la finale, co-condotta da Chiara Ferragni, Rosa Chemical ha dapprima twerkato su di lui e successivamente è scattato un bacio con tanto di lingua. Poco dopo l’esibizione di Rosa, sui social è iniziato a circolare un video girato durante la pubblicità. Nel breve filmato si può notare il disappunto di Chiara, seppur con il sorriso, confermato dalla discussione nata tra lei e il marito e proseguita dietro le quinte. La Ferragni non deve aver apprezzato tutte queste scenate organizzate dal marito, scenate che avrebbero in qualche modo oscurato la sua partecipazione al Festival in qualità di co-conduttrice. Un’esperienza per lei troppo importante.

Nel frattempo, sebbene Chiara continui a pubblicare foto, Fedez sui social sembrerebbe sparito. In molti si chiedono che fine abbia fatto e se tra i due sia scoppiata una vera e propria lite.

Una vecchia intervista di Fedez: “Forse non parteciperò a Sanremo”

Su Twitter ovviamente è scoppiata la polemica e in tanti hanno preso le parti di Chiara Ferragni in questa faida familiare. Un utente, infatti, ha pubblicato un estratto di una vecchia intervista del rapper che risale a novembre. Il titolo dell’articolo riprende una sua citazione: “Forse non parteciperò a Sanremo. Presenta mia moglie, è il suo momento”. Parole invecchiate decisamente male alla luce degli ultimi eventi.