Fedez, il “rimprovero” a Gaia Gozzi: “Sai chi è stato il primo a credere in lei?”

Nell’ultima puntata di Muschio Selvaggio, seguitissimo podcast di Fedez e Luis Sal, è stata ospite Gaia Gozzi. Il rapper, insieme a Francesca Michielin, e la Gozzi hanno partecipato all’ultima edizione di Sanremo. Durante questa chiacchierata, Federico ha scherzato con la ragazza, rimproverandola per una cosa detta in passato.

“Sai chi è stato il primo a credere in lei?” – Come rivelato anche ad Amici, talent dove ha trovato la vittoria e la sua strada, Gaia ha partecipato anche ad X-Factor. Lei e il marito di Chiara Ferragni, da poco divenuto papà per la seconda volta, si conoscono da anni. Nel programma di Sky, la cantante era riuscita a classificarsi al secondo posto.

Nonostante la sua partecipazione del 2016 a X-Factor, la Gozzi è riuscita realmente ad avere successo solo dopo la vittoria al talent di Maria De Filippi. Dopo neanche un anno dalla vittoria, infatti, la giovane artista si è ritrovata ad esibirsi sul palco dell’Ariston. Sono questi i motivi che spesso la portano a ringraziare principalmente la De Filippi, a cui deve molto.

Questa cosa, però, non è stata presa bene da Fedez. Proprio il rapper è stato uno dei giudici dell’edizione di X-Factor che ha visto Gaia tra i concorrenti, nonché colui che l’ha scelta. Proprio per questo, approfittando dell’ospitata della cantante, Federico l’ha scherzosamente rimproverata: “E c’era Gaia che ha detto ha detto a Maria De Filippi: ‘Grazie, Maria. Sei stata la prima a credere in me’. Oh, cosa? Maria, sai chi è stato il primo a credere in lei?”.

“Tu sei il primo, lei la prima”, ha replicato scherzosamente la ragazza. L’artista, facendosi seria, ha ammesso: “No no, hai ragione. Diciamo che però tecnicamente… A credere in me in un momento in cui musicalmente ero pronta”.