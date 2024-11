Fedez: inaspettata frecciatina a Chiara Ferragni e al suo fidanzato. Il commento della Lucarelli

Per la prima volta da quando si è iniziato a parlare della nuova relazione di Chiara Ferragni, Fedez ha rotto il silenzio. Il rapper ha lanciato un’inaspettata frecciatina all’ex moglie e al suo nuovo compagno, Giovanni Tronchetti Provera.

FRECCIATINA ALL’EX – Dopo settimane di silenzio, Federico è tornato nuovamente a far parlare di sé. Il rapper è stato ospite a La Zanzara (Radio 24), condotta da Giuseppe Cruciani, dove ha risposto ad alcune domande un po’ “scomode”.

Ovviamente, non è mancata la domanda sull’ex moglie. La sede del programma radiofonico di Cruciani è situata davanti alla sede della Pirelli, l’azienda gestita proprio dai Provera. Proprio per questo, quindi, il giornalista ha così deciso di punzecchiare l’ospite:

“L’unica domanda che voglio fare in questo ambito è questa, tu venendo qui sei passato di fronte a un building. Non so se l’hai visto… Sulla tua destra. E voglio sapere: non ti ha fatto alcun effetto vedere quel building, dove c’è scritto Pirelli?”.

Dopo un attimo di sorpresa, Fedez ha dato una risposta che è sembrata proprio una frecciatina alla Ferragni e alla sua nuova fiamma: “Spero mi arrivino delle gomme a Natale, un cadeau”.

IL COMMENTO DELLA LUCARELLI – A suscitare le polemiche del popolo del web, però, è stata un’altra dichiarazione dell’ex giudice di X Factor. Parlando come comunicatore, Federico ha ammesso di preferire il generale Roberto Vannacci rispetto alla segretaria del Pd, Elly Schlein:

“Cosa me ne frega? Ragazzi la Schlein non attecchisce, chi la voterebbe oggi oggettivamente? Io da comunicatore guardo, non giudico e non mi interessano le tifoserie, non voglio avere la bandiera di uno o dell’altro. Comunicativamente Vannacci è dieci spanne sopra, se la mangia”.

Un’affermazione che non è affatto passata inosservata, visto le precedenti dichiarazioni su Vannacci e il suo essere sempre in prima linea per la difesa dei diritti civili. A commentare queste sue parole è stata Selvaggia Lucarelli:

“Ora, al di là delle grasse risate nel pensarlo quando faceva le battaglie con bandierine arcobaleno e smalti, almeno dia un occhio ai giornali. Schlein è stata eletta segretaria giocandosela contro Bonaccini. Il Pd è il secondo partito, ha preso il 24% alle Europee. Ed è reduce della vittoria in Emila e soprattutto nell’imprevedibile Umbria”.