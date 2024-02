Fedez, inaspettata proposta a Selvaggia Lucarelli: “Vieni a Muschio Selvaggio, noi siamo qua”

Nel corso dell’ultima puntata di Muschio Selvaggio, pubblicata il 5 febbraio, Fedez ha lanciato un’inaspettata proposta a Selvaggia Lucarelli. Il noto rapper ha infatti invitato la giornalista ad essere ospite nel suo podcast.

“Vieni a Muschio Selvaggio, noi siamo qua” – Nel corso degli ultimi anni, come è oramai noto, non sono mancati gli scontri social tra la Lucarelli e i Ferragnez. Nonostante questo, però, Federico ha deciso di invitare pubblicamente la chiacchierata giornalista ad essere presente a una nuova puntata di Muschio Selvaggio per parlare di Matteo Mariotti.

Nel corso dell’ultimo episodio del podcast condotto da Fedez e da Mr. Marra, a parlare della sua storia è stato proprio Mariotti, volendo fare chiarezza sul suo caso. Il ragazzo è noto dopo aver perso una gamba a causa di un attacco da parte di uno squalo. In passato Lucarelli aveva sollevato dubbi sulla raccolta fondi per le spese mediche organizzata dagli amici di Mariotti, a sua detta un’azione di beneficenza poco trasparente.

Nel parlare di quanto accaduto con la giornalista, Matteo ha raccontato dei numerosi insulti ricevuti dopo le accuse che gli sono state mosse. Per lui, infatti, la causa degli attacchi degli hater è stata proprio la Lucarelli. Inoltre, il 20enne ha precisato di non centrare nulla sulla raccolta fondi, dato che quando è stata lanciata era ancora in rianimazione.

Dato che Selvaggia non ha mai risposto ai messaggi inviati da Mariotti, il giudice di X Factor ha deciso di lanciare un inaspettato appello:

“Selvaggia noi siamo qua, Matteo è qua, come vedi è sano, lucido, ha delle cose da dirti ed è testimone di quello che tu chiami attività giornalistica. Se tu rivendichi e credi in quello che fai questa secondo me è un’ottima piattaforma, non ci saranno tagli, sarà tutto uncut, se vuoi ti diamo tutte le garanzie del mondo. Noi siamo qua”.