Fedez, inaspettate svolte sul caso pandoro: pronto a licenziare il manager di Chiara Ferragni

Continua ad essere al centro delle discussioni il caso che vede coinvolti Balocco e Chiara Ferragni. Nelle ultime ore, però, a far parlare non è stata l’azienda piemontese o l’influencer, ma Fedez, il marito. Stando a quanto emerso dalle ultime voci di corridoio, il rapper sarebbe pronto a licenziare il manager della moglie.

PRONTO A LICENZIARE IL MANAGER DELLA FERRAGNI – Una volta scoppiato il caso Balocco, la Ferragni e il marito hanno deciso di chiudersi nel loro silenzio. Sempre molto attivi sui social, i due hanno smesso in pausa i loro social. Negli ultimi giorni, infatti, nessuno dei due ha postato nuovi scatti, messo like ai post o condiviso delle storie su Instagram.

Nelle ultime ore sarebbe iniziato a circolare un nuovo rumor che vede coinvolto il marito di Chiara. Stando a quanto emerso, il rapper sarebbe stato totalmente all’oscuro dei guadagni della moglie sul pandoro Balocco. Federico, infatti, avrebbe appreso il tutto con la multa dell’antitrust. Inoltre, sempre secondo le ultime voci, sarebbe stato lui a consigliare all’imprenditrice digitale di donare il milione all’ospedale Regina Margherita e a postare il video di scuse.

Il rapper, però, sarebbe pronto a intervenire ancora più drasticamente. Secondo quanto postato da Guia Soncini su Linkiesta, il giudice di X Factor sarebbe pronto a licenziare Fabio Maria Damato, manager e braccio destro di Chiara Ferragni.

“In occasione della faccenda pandorica, il marito abbia tentato il colpaccio. Come i giornali si sono buttati sul Watergate dolciario, il marito ferragnico avrebbe mirato anche lui al bersaglio grosso: il licenziamento del principale esponente dello schieramento ferragnico, il collaboratore cui Chiara più s’affida, con cui il marito da sempre non va d’accordo e che questa volta, combinando questo pasticcio, gli ha offerto un’occasione se non d’oro almeno di zucchero a velo. Ora tu questo lo cacci, avrebbe detto il marito, e la moglie avrebbe pure eseguito, senonché – senonché niente. Per ora la cosa pare essere finita a tarallucci e vino”, ha così rivelato la Soncini.