Chiara Ferragni, inaspettato retroscena su Fedez: “Non pensavo potesse essere il ragazzo per me”

Sempre molto attiva sui social, da poco Chiara Ferragni è approdata anche su TikTok. È proprio su questa piattaforma che, da qualche giorno, ha iniziato a raccontare dei retroscena inediti sulla sua storia con Fedez.

“Non pensavo potesse essere il ragazzo per me” – Attraverso TikTok, Chiara sta rispondendo alle curiosità dei fan sulla sua storia d’amore con il noto rapper. Nonostante un primo incontro nel 2015, la scintilla scoppia nel 2016.

In Vorrei ma non posto, nota canzone di successo di Fedez e J-Ax, in un verso viene citata proprio la Ferragni. Lanciato nel 2016, il singolo giunge alle orecchie dell’imprenditrice digitale:

“Dopo aver ascoltato la canzone penso che era stato carino a menzionarmi, ma non so perché non gli ho proprio scritto. Nemmeno lui mi ha scritto. A Luglio 2016 torno in Italia per lavoro e per fare delle vacanze con la mia famiglia e sento ancora ‘Vorrei Ma Non Posto’ dappertutto. Ovunque andavo sentivo sempre questa canzone e sentivo sempre il mio nome. Mi faceva super ridere questa cosa. Così una sera, quando ancora non c’erano le Instagram Stories, c’era Snapchat, stavo tornando da una cena con la mie sorelle e c’era la canzone in radio. Io faccio uno “Snap” di me e le mie sorelle che cantiamo la canzone. Lui subito dopo fa uno “Snap” in cui dice: “Chiara grazie che stai supportando la canzone, dobbiamo limonare”. Probabilmente era ubriaco con i suoi amici. Io a quel punto comincio a seguirlo”.

A fare il primo passo è proprio Chiara Ferragni, decisa a contattare il futuro marito dopo quanto dichiarato:

“Gli scrivo e gli dico: “Ma cos’è questa storia che mi vuoi limonare?”. Lui lì diventa un po’ più serio. Iniziamo a parlare su Instagram e mi chiede subito di uscire. Io ero single, avrei anche voluto, ma non pensavo assolutamente potesse essere il ragazzo per me, non so perché. Però mi piaceva e mi sembrava una persona molto onesta. Gli avrei detto di sì, ma le agende non combaciavano. Avevo il terrore di farmi paparazzare con lui, perché non volevo farmi fotografare con una persona se era solo un flirt. Non volevo creare gossip inutile. Le agende poi non combaciavano e ci siamo detti che ci saremmo sentiti a Settembre”.