Fedez intervista Belen Rodriguez: “Fabrizio Corona mi odia, è ossessionato da me!” La replica della showgirl

Nell’ultima puntata di Muschio Selvaggio, Fedez e Luis Sal hanno intervistato un nome “che nessuno ha mai sentito in Italia”, Belen Rodriguez. La showgirl argentina si è raccontata e ha avuto modo anche di parlare di Fabrizio Corona con il quale ha avuto alti e bassi.

Fedez sbotta: “Corona mi odia, è ossessionato”

La showgirl argentina, nel ripercorrere la sua vita, ha menzionato anche Fabrizio Corona con il quale ha avuto una difficile storia d’amore tra il 2009 e il 2012. Nel parlare dell’ex Re dei paparazzi, Fedez ha esordito: “Lo sai che mi odia?”. “Ma va, non penso proprio che ti odi” ha ribattuto Belen cercando di sdrammatizzare.

“Sì! Ogni giorno fa una storia su Instagram contro di me, è ossessionato! Che ca**o di ossessione ha nei miei confronti? Forse è perché ho più tatuaggi di lui, non saprei. In caso fatteli altri due così non mi rompi più i cog****i! Non ha proprio nulla da fare!“ ha sbottato Fedez.

La risposta di Belen Rodriguez

A quel punto, la showgirl argentina ha sottolineato che comportarsi in questo modo fa proprio parte del suo carattere. “Sì, è invidioso perché sei più tatuato di lui. Non sta proprio a posto ma gli voglio ugualmente bene con tutti i difetti che ha. Ce l’ha un po’ con tutti e lo fa per fare notizia, una strategia che non ha mai abbandonato“ ha ribattuto Belen.

Processo a Corona

Infatti, la famiglia Ferragnez ha deciso di portare a processo Fabrizio Corona per delle dichiarazioni fatte in passato su di loro e sulla figlia piccola Vittoria. Sul Corriere della Sera si legge:

“I legali hanno anche presentato a gennaio scorso un’ulteriore querela dopo che Corona su Instagram aveva postato un video in cui «derideva l’ultimo lavoro discografico» di Fedez, al secolo Federico Lucia, apponendo la parola «archiviata» in relazione alla richiesta del pm sulla prima querela. […] Il giudice rileva che l’offesa «ebeti» ai Ferragnez è un «epiteto riferito alla loro persona» del tutto «gratuito», come lo sono le affermazioni sulla nascitura che riguardano la «sfera privata e non collegata al ruolo di rilevanza sociale rivestito» dalla coppia. L’intervista è stata «una mera occasione per attaccare gratuitamente la dimensione personale, di coppia e genitoriale»”.