Fedez, la flebo prima del party di Capodanno: cos’è e a cosa serve

Fedez ha deciso di festeggiare l’arrivo del 2025 in modo particolare, trascorrendo il Capodanno sull’isola di St. Barth, ai Caraibi. A far discutere, però, è stata una IG Story condivisa poche ore prima dell’inizio della festa, nel quale il rapper ha mostrato lo strano trattamento medico a cui lui e i suoi amici si sono sottoposti.

LA FLEBO PRIMA DELLA FESTA – Arrivato ai Caraibi prima di Natale, il rapper sta approfittando di alcuni giorni di relax, in attesa di riunirsi con i figli Leone e Vittoria, che hanno trascorso le festività con la madre Chiara Ferragni. Nonostante la lontananza dai suoi bambini, Fedez sta trascorrendo il tempo con un gruppo di amici in un lussuoso resort dal costo di circa 30.000 euro al giorno.

Prima di dirigersi in discoteca per i festeggiamenti, Fedez e i suoi compagni si sono sottoposti a un trattamento insolito: una flebo di vitamine, un rituale che ha suscitato curiosità tra i fan. Il rapper ha documentato la scena su Instagram, mostrando il momento in cui l’ago veniva inserito e riprendendo i suoi amici mentre facevano lo stesso.

La flebo, nota come IV Drips, è una pratica molto popolare tra le celebrità, che mira a reintegrare rapidamente i nutrienti essenziali per il corpo, come vitamine e minerali, per combattere la stanchezza e ricaricare le energie.

Fedez ha spiegato che il trattamento è stato fatto per “sembrare giovani”, scherzando sul fatto che, pur apparendo in forma, lui e gli amici si sentivano un po’ stanchi. Dopo la flebo, il gruppo si è diretto in una discoteca esclusiva dell’isola per festeggiare l’arrivo del nuovo anno, ballando fino al mattino. La IV Drips è diventata una vera e propria tendenza, soprattutto tra le star, che la utilizzano per rigenerarsi rapidamente.