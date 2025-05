Fedez, la foto davanti agli studi di Uomini e Donne: “Prossimamente qua”

Fedez torna a far parlare di sé, ma questa volta non per gossip o polemiche social. Questa volta ad attirare l’attenzione del popolo dei social è stato l’ironico scatto che il rapper ha condiviso nelle sue IG Stories.

“Prossimamente qua” – Il rapper milanese è stato ospite alla settima puntata del Serale di Amici, andata in onda sabato 3 maggio, insieme a Clara, giovane promessa della musica emersa a Sanremo 2025. I due hanno presentato Scelte Stupide, il brano candidato a diventare il tormentone dell’estate.

Complici sul palco, ma solo per esigenze di copione: il presunto flirt tra Fedez e Clara, alimentato da settimane di indiscrezioni, è stato prontamente smentito. Nessuna storia d’amore in corso, solo una collaborazione musicale. E sui social, l’alchimia si limita a qualche video dietro le quinte. In uno di questi, Clara scherza su Fedez definendolo “uno con sette personalità”.

Intanto, però, il rapper continua a cavalcare l’onda mediatica con la solita dose di autoironia. Durante la registrazione del programma, ha pubblicato una storia Instagram in cui indica con il segno della vittoria l’insegna “Uomini e Donne Senior”, aggiungendo la didascalia “Prossimamente qua”.

Una battuta che ha divertito i fan e che gioca sulla sua attuale condizione sentimentale. Dopo la chiacchieratissima separazione da Chiara Ferragni e una serie di flirt mai ufficializzati, Fedez si definisce single e ironizza su un possibile futuro nel celebre Trono Over di Maria De Filippi.