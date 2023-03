Fedez, la IG Story con Chiara e il figlio Leone: “Mi sento escluso”

Dopo il chiacchiericcio avvenuto nelle scorse settimane, Fedez è tornato nuovamente sui social. Scacciate via le voci di una presunta crisi con Chiara Ferragni, il rapper ha ripreso con le sue IG Stories dove condivide le sue giornate con i follower.

Ai fan, però, non è sfuggita una storia di Instagram in particolare. Nella IG Story in questione a mostrarsi non è solo il rapper, ma anche la moglie Chiara Ferragni e Leone, il primogenito della coppia.

“Mi sento escluso” – Conclusa l’ultima edizione del Festival di Sanremo, i Ferragnez sono finiti al centro del gossip. Voci di corridoio vedevano l’amata e seguitissima coppia ad un passo dalla rottura. Fortunatamente, però, sembra esser tornato il sereno tra Fedez e Chiara Ferragni.

A dimostrare ciò è la recente storia di Instagram che l’ex giudice di X-Factor ha deciso di condividere. Nel breve video in questione si vedono Leone e la madre intenti a parlare in inglese. Mentre il piccolo parla in modo molto fluido l’inglese, il rapper non sembra capire molto.

Durante la conversazione tra madre e figlio, si sente Federico ammettere: “Mi sento escluso dalla conversazione. Non sto capendo nulla”. Una scenetta che ha certamente divertito i tantissimi fan della famiglia, dando un’ulteriore conferma della serenità tra la coppia.