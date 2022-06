Fedez: la malattia e la simpatica “guerra” con la figli Vittoria

É stato un anno di alti e bassi per il cantante e rappar italiano Fedez. La nuova arrivata in casa Ferragnez, Vittoria ha appena compiuto un anno di vita. Allo stesso tempo Federico, ha dovuto affrontare un duro periodo, culminato con la malattia, un tumore al pancreas, dopo di che si è sottoposto ad un intervento chirurgico, che si è conclusa nel migliore dei modi.

Un situazione difficile, in cui all’indomani della pubblicazione di alcuni stralci audio registrati nel momento della scoperta del tumore in cui confessa al proprio psicologo di aver paura della morte e che i suoi figli possano dimenticarlo, archiviata la malattia è ora un’altra la sfida che lo attende.

Con la fine di questo periodo “nero”, Fedez ha rilanciato la propria figura nel mondo dello spettacolo: è tornato sul palco di X-Factor, in veste di giudice, ruolo ricoperto già qualche anno fa, ha scritto una nuova canzone, chiamata “La dolce vita”, scritta e prodotta con Tanai e Mara Sattei.

Fedez, allo stesso tempo, si sta occupando della piccola Vittoria, come ci dimostrano le tante stories che ha pubblicato il 32enne milanese. Da ciò è scaturito un piccolo equivoco, che ancora oggi è in corso: la piccola non reisce a pronunciare la parola papà.

Da un video pubblicato sui social, si vede come la bambina infatti ogni volta che sente “papà” risponde con “mamma”. Anche Leone cerca di spiegare a Vittoria come si pronuncia la parola: “Vittoria papà si dice pa-pà”, ma non c’è stato nulla da fare, per ora Vittoria chiama “solo” la sua mamma. Federico ci scherza sopra e infatti ha scritto: “Vedrai che una bambina sarà super innamorata del papà… dicevano”.