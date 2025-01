Fedez, la rivelazione di alcuni suoi confidenti: “A Sanremo stava male per una donna”

Se da una parte Chiara Ferragni ha intrapreso una relazione stabile con Giovanni Tronchetti Provera, dall’altra Fedez è spesso avvistato in compagnia diverse ragazze. Nelle ultime ore, però, si è iniziato a vociferare che il rapper starebbe soffrendo per una donna misteriosa che non ricambierebbe il suo amore.

“A Sanremo stava male per una donna” – Dopo l’annuncio ufficiale della fine del suo matrimonio con la Ferragni, Federico è spesso finito nel mirino del gossip. Il rapper, infatti, è stato spesso avvistato con diverse donne, sparite dai radar dopo poco tempo dall’uscita dello scoop.

Negli ultimi tempi, l’artista è nuovamente finito al centro dell’attenzione della cronaca rosa per alcune indiscrezioni. Vanity Fair ha riportato alcune rivelazioni di alcuni confidenti di Fedez, secondo i quali il rapper starebbe soffrendo per una misteriosa donna: “Lui la ama ma per ora non c’è niente da fare”.

Sempre secondo queste fonti, inoltre, il momento di turbamento vissuto da Federico durante la sua ospitata a Sarà Sanremo sarebbe stato causato proprio da questa turbolenta situazione sentimentale: “La storia è complessa e importante. A Sanremo stavo male per lei ed è per questo che sul palco ero così strano”.

Se da una parte Vanity Fair parla di un amore non corrisposto, dall’altra Fabrizio Corona aveva dichiarato che il rapper sarebbe innamorato di una donna impegnata. Che si tratti della stessa donna?