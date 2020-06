Fedez: la velata frecciatina ai giudici della scorsa edizione di X-Factor

Il rapper Fedez, all’anagrafe Federico Lucia, ha voluto dire la sua riguardo ai giudici scelti per la nuova edizione di X-Factor. Sembra che l’artista, anche lui nella giuria per varie edizioni, abbia lanciato una velata frecciatina ai giudici della scorsa edizione.

COSA PENSA DEI NUOVI GIUDICI? – Nonostante sia sempre riuscito a scovare vari talenti, il cantante ha voluto chiudere il capitolo ‘talent’. Lui stesso ha voluto ribadirlo anche in questa occasione, mettendo in chiaro le cose: “Il mio ritorno? Ad oggi è impensabile: Anche se ci fosse il desiderio, non è conciliabile con la realtà”. Ha poi voluto dire la sua riguardo la giuria di questa nuova edizione di X-Factor, annunciata dal presentatore del programma stesso: Alessandro Cattelan. A E Poi C’è Cattelan, il conduttore ha annunciato i nomi che faranno parte della giuria: Manuel Agnelli, Mika, Emma Marrone ed Hell Raton.

“Conosco tre giudici su quattro: sono degli amici, sono contento che siano lì”, ha così confessato Fedez. Le dichiarazioni del marito di Chiara Ferragni, però, non sono finite. Il ragazzo ha anche parlato della scorsa edizione, lanciando una velata frecciatina agli ex giudici.

LA VELATA FRECCIATINA – Sembra proprio che il cantante abbia voluto lanciare una frecciatina ad alcuni artisti che l’anno scorso si sono seduti nella giuria di X-Factor. Secondo il rapper, infatti, i nuovi giudici riusciranno a ridare splendore al talent:

“Spero che riescano a far risalire il programma che non meritava il tracollo che ha avuto l’anno scorso. Era giusto che tornassero delle personalità come loro”. sembra proprio che con quest’ultima affermazione, Federico vorrebbe far intendere che i giudici della scorsa edizione fossero privi di personalità.