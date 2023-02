Fedez, l’acceso confronto con Chiara Ferragni a Sanremo: parla un testimone oculare

Nonostante siano trascorsi alcuni giorni dalla fine del Festival di Sanremo, Fedez e Chiara Ferragni continuano ad essere nel mirino del gossip. Ad aggiungere alcuni dettagli di quanto accaduto dietro le quinte è stato Federico Taddei, giornalista e tra gli autori della kermesse.

IL RACCONTO DEL TESTIMONE OCULARE – Durante l’ultima serata del festival, a spiazzare il pubblico e i presenti è stata l’esibizione di Rosa Chemical. Dopo essere sceso dal palco e aver twerkato sul rapper, il cantante lo ha trascinato sul palco per poi baciarlo. Pochi minuti dopo la fine dell’esibizione di Rosa, è divenuto virale un video che ha mostrato un’accesa discussione tra Federico e l’imprenditrice digitale.

Se i due protagonisti del video non hanno accennato all’ultima serata della kermesse, ad intervenire è stato Taddei. Il giornalista ha ammesso di aver assistito al confronto tra i due coniugi, ma di non voler affatto rivelare cosa si sono detti tra di loro. Ha però raccontato che:

“Ridevo. Ridevo, perché la prima frase che aveva detto Fedez appena arrivato sul palco era stata strepitosa. Ridevo, perché la risposta che aveva dato Chiara era stata un capolavoro. Ridevo, perché era uno spettacolo nello spettacolo, imprevisto e surreale. Ridevo, perché uno come me – che con le donne l’ha scazzata un milione di volte – non poteva non provare una tenerezza infinita per lo sguardo e il tono di Fedez. Ridevo, perché Chiara può piacere o meno, ma è di una professionalità rara, e questa professionalità l’ha mantenuta anche in un momento complesso frenando ogni altro istinto. Ridevo, perché non era una operazione a cuore aperto ed è bene ricordarselo, sdrammatizzando sempre”.

Il giornalista ha inoltre ammesso di non aver girato alcun video in cui si sarebbe potuta sentire la litigata tra Fedez e la Ferragni, spiegando: “(Non ho il video, inutile che me lo chiediate: l’ho cancellato subito. Ho solo fatto qualche foto per immortalare il momento. Non vi dirò cosa si sono detti, né sul palco e né sul backstage: sono solo affari loro)”.