Fedez, l’appello social al Ministro della Salute: “Non si trovano più gli enzimi pancreatici”

Ancora una volta Fedez ha deciso di utilizzare la sua popolarità per lanciare un importante appello sui social al Ministero della Salute. Il rapper, infatti, ha voluto mettere in evidenza come sia sempre più difficile reperire gli enzimi pancreatici, fondamentali per chi è stato operato al pancreas.

“Non si trovano più gli enzimi pancreatici” – Come oramai è noto, a marzo 2022 il marito di Chiara Ferragni è stato colpito da un tumore molto pericoloso al pancreas. Fortunatamente, la diagnosi è arrivata in tempo e i medici sono riusciti a salvare la vita del rapper.

Come spiegato da Federico attraverso il suo account di Instagram, dopo l’intervento ha bisogno degli enzimi pancreatici che lo aiutano a mangiare. Negli ultimi tempi, però, il medicinale è diventato introvabile e all’artista sono giunte parecchie segnalazioni da persone che si trovano nella sua stessa segnalazione.

Davanti a questo grave problema, Fedez ha deciso di esporsi sui social, coinvolgendo anche il Ministero della Salute. L’ex giudice di X Factor ha così esordito ai suoi numerosi follower:

“Da settembre dello scorso anno ci siamo imbattuti con un grande problema: gli enzimi pancreatici salva vita sono diventati quasi introvabili. Pensavamo fosse un problema momentaneo di rottura di stock, invece niente. E’ di queste settimane la notizia che c’è stato un problema nella linea produttiva della casa farmaceutica che ha dichiarato carenza fino a dicembre 2025. Sembra che non siano in grado di provvedere alle aumentate richieste, perché i pazienti con problemi al pancreas non muoiono più subito e quindi hanno bisogno delle medicine. Sono farmaci banali, ma senza sostituzione. Una scatola da 150 cp costa poco più di 17 euro, quindi non vale”.

Infine, il rapper ha così aggiunto: “Se fosse un problema nazionale bisognerebbe capire come risolvere il problema”.