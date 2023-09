Fedez, le prime parole dopo la puntata di Sanremo di The Ferragnez: “Sto lavorando su me stesso”

Come ipotizzato e già anticipato nei mesi scorsi, nella seconda stagione dei The Ferragnez è presente una puntata dedicata al Festival di Sanremo e del caos accaduto durante e dopo l’ultima serata. A parlarne è stato Fanpage.it che ha potuto vedere la puntata in anteprima, in streaming dal 14 settembre su Prime Video. Dopo le prime anticipazioni emerse sul web, ad intervenire è stato proprio Fedez.

“Sto lavorando su me stesso” – Come già rivelato da Fanpage.it, l’episodio è incentrato su quanto accaduto dopo il bacio tra il rapper e Rosa Chemical, con la successiva crisi matrimoniale tra Chiara Ferragni e Federico. Dopo il chiacchierato bacio tra i due cantanti, il pubblico e il popolo dei social non ha mai saputo cosa è accaduto dietro le quinte tra i Ferragnez.

A svelarlo sono state le telecamere di Amazon: “Nello speciale vediamo Fedez seguire sua moglie dietro le quinte, con lei che gli dice imbarazzata: “Meno male che non dovevi fare niente”. “Mi dispiace”, risponde lui. “Sì va beh amore, però dai… Avevo detto di non far casini”, controbatte ancora Ferragni.

A quel punto Fedez dice: “Ma cosa ho fatto? Puoi non arrabbiarti con me?”. “Sì va beh, ciao, ci vediamo dopo”, taglia corto Ferragni per tornare nei camerini dove poi, frustrata, pronuncia forse la frase più significativa a favor di telecamera, ma rivolta ai suoi collaboratori: “Che due cogli*ni, minc*ia, non lo possiamo portare da nessuna parte”.

Davanti alle anticipazioni divenute virali sui social, il giudice di X-Factor ha deciso di intervenire. Nelle sue IG Stories, infatti, il rapper ha voluto dire la sua, ammettendo che in quel periodo non era molto lucido e di star lavorando su se stesso:

“È uscita la puntata speciale di Sanremo di The Ferragnez. Un’importante esperienza professionale di Chiara che io avrei dovuto supportare così come lei ha sempre fatto con me. Purtroppo come tutti sapete non è andata così. Era un periodo in cui non ero lucido ed è venuta fuori una parte della mia persona di cui non vado fiero. Sono molto dispiaciuto per ciò che non sono riuscito a fare e perciò sto lavorando molto su me stesso. Sulla mia salute mentale e sulla relazione. Cercando di migliorarmi soprattutto per il bene della mia famiglia”.