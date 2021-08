Fedez, l’esilarante video girato dalla Ferragni: “No, raga non ce la faccio”

Ha raccolto un gran numero di visualizzazioni e cuori l’ultimo video condiviso da Fedez. Molto attivo sui social, il rapper, all’anagrafe Federico Lucia, non manca di condividere con i suoi tantissimi fan dei simpatici siparietti insieme alla sua famiglia.

Attualmente in vacanza con tutta la famiglia, l’ex giudice di X-Factor non ha potuto fare a meno di condividere su Instagram l’esilarante video girato dalla moglie Chiara Ferragni.

“No raga, non ce la faccio” – Ieri, da come mostrato anche dalle IG Stories dei Ferragnez, la famiglia Lucia-Ferragni hanno trascorso la giornata su uno yacht. La lussuosa imbarcazione aveva un lungo scivolo, molto verticale, con il quale ci si tuffa in mare.

È stato proprio sul lungo scivolo che si è svolto il simpatico siparietto targato Ferragnez. A salirci per primo è stato Fedez, mostrandosi abbastanza spaventato dall’altezza.

“Mi fa paura l’altezza. No, no, no…”, ha così iniziato a dire il rapper. A quel punto, per tentare di convincerlo, interviene Leone, il primogenito della coppia: “Dai, papà…”.

“No, raga non ce la faccio, è troppo in alto… Dai Chiara, nooo…”, prosegue Fedez. E la Ferragni a quel punto lo zittisce: “Dai amore, ma che ca***”. E lui: “Ma quanto va veloce, ma se mi tengo un po’? Mi tappo il naso… Vi giuro che vorrei farlo…”.

Nonostante il terrore dimostrato, il rapper si è preso di coraggio, lasciandosi scivolare per poi gettarsi in mare. Il video, ovviamente, ha strappato non poche risate ai tantissimi follower di Federico.