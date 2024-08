Fedez, l’estate movimentata tra lusso e musica: il rapper di nuovo con Giulia Ottorini

L’estate di Fedez è stata un vero e proprio vortice di eventi, tra sfarzo, momenti di tensione, e una costante presenza mediatica. Tra yacht lussuosi, frequenti soggiorni in ospedale e la solita cerchia di amici fidati che lo segue in ogni avventura, il rapper milanese non ha smesso di far parlare di sé.

Fedez in compagnia di Giulia Ottorini

Dopo aver sfruttato la presenza della giovane modella francese Garance Authié, ora i riflettori si sono spostati su Giulia Ottorini, creator di OnlyFans e star di TikTok. Fedez sembra aver rivolto la sua attenzione alla 22enne bolognese, già avvistata con lui lo scorso aprile in California.

Da qualche giorno, la giovane si è unita al gruppo di amici di Fedez in Sardegna, dove il rapper ha affittato una lussuosa villa a Porto Cervo. Giulia Ottorini, in passato legata al trapper MamboLosco, è apparsa in alcuni video di Fedez, ma è stato solo di recente che la promozione del singolo Rosalìa ha preso una piega più audace.

In una delle storie pubblicate, la Ottorini si mostra in atteggiamenti provocanti mentre balla sulle note della canzone, con Fedez che entra in scena con un’espressione seria e il suo cane Silvio tra le braccia, in un tentativo scherzoso di “censurare” la scena.

Questa trovata ha immediatamente alimentato il gossip, con molti che si chiedono se tra i due ci sia un flirt in corso o se si tratti semplicemente di una strategia per attirare l’attenzione sul nuovo singolo. Al momento, né Fedez né Ottorini hanno chiarito la natura del loro rapporto.